Külm ja lumine ilu: miks peaks targalt valima, kuhu sinised jõulutuled panna?

Mida rohkem siniseid LED tulesid, seda rohkem need sind mõjutavad. Suur kogus sinist valgust võib sassi lükata ööpäevase rütmi ja mõjutada melatoniini taset kehas. Muidugi ei tähenda see, et tuleb kaunitest sinistest tuledest loobuda. Nii nagu paljude teiste asjade puhulgi - oluline on moderatsioon. Sinine valgus on hea hommikune ärataja, andes meie kehale märku, et aeg on päeva alustada. Targa dekoreerijana tasub sinised jõulutuled paigutada võimalikult kaugele magamistoast (ja magamistoa akendest) ning veeta pühad palju parema unega.