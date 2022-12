Seintel on unikaalsed silmad, millelt pilku pöörata keeruline

Kas sina tead missugused on sinu silmad? Mis värvi nad päriselt on? Oled sa vaadanud oma lähedaste silmi? Armunud esimesest silmapilgust? Imetlenud nende mitmekesisust ja sügavust. Mõned ütlevad, et silmad on hinge peegel; teised jälle, et südame peegel. Silmad on unikaalsed. Kordumatud. Ja nüüd vallutavad nad eestlaste seinu.