Kuidas kerkis Lasnamäele üleöö roosa maja?

Müstiline tähtaeg

Kõik sai alguse sellest, et Kunstihoone vajas remondi ajaks asenduspinda, mille tarbeks otsustati ehitada nn pop-up-hoone – kiiresti üles, kahe-kolme aasta pärast lahti ja siis juba järgmisse kohta. Kõik ju iseenesest lihtne, ainult et tegemist oli siiski ligi 550 m 2 pindalaga ja kuni 8,5 m kõrge hoonega.

Ja mida tähendab kiiresti? See tähendab, et riigihanke võidust esimese näituse avamiseni oli Estpanelil aega natuke rohkem kui neli kuud. Sellisest tähtajast kinnipidamine tundub esmapilgul müstiline, aga seda suudeti imekombel siiski teha. Kuidas?

Tänu elementidest hoonete koostamise tehnikale. See tähendab, et hoone erinevad osad – põrandad, seinad ja katused – ehitatakse elementhaaval valmis tehases ja tõstetakse ehitusplatsil paika. Spetsiaalsetel koostamislaudadel kinnistes ruumides, kus ilmastikuolud ehitust ei sega, on töö kiirus oluliselt suurem kui platsil nelja tuule ja vihma käes. Lisaks on tagatud kvaliteet. Nii saigi võimalikuks roosa maja n-ö üleöö ilmumine Lindakivi kultuurikeskuse kuuseplatsile.

Aitasid kogemus ja teadmised

Õnneks on Estpanelil, kes tänu riigihanke võidule selle vastutusrikka ehitustöö endale sai, selliste puithoonete tootmis- ja ehitamiskogemust kogunenud praeguseks juba 20 aastat. Sellest hoolimata on Kunstihoone üks huvitavamaid ja väljakutseid pakkuvamaid projekte, mis neil ette on tulnud võtta. Seda just arhitektuuri ja sellest tingitud keerukate konstruktsioonide ning ambitsioonika ajagraafiku tõttu. Hoone valmimiseks ette nähtud nelja ja poole kuu sisse pidi ära mahtuma projekteerimine, mis elementehituse puhul on väga suure tähtsuse ja ajakuluga, tootmine ning lõpuks paigaldus koos viimistlusega. Pikaajalised teadmised ja kogemused mängisid õnnestumises kindlasti suurt rolli.