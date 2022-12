Minimalistlikud või maksimalistlikud jõulud - selles on küsimus

Lihtsuses peitub võlu...

Kui eelistad lihtsat elegantsi, vali veidi rohelust ning mõned tagasihoidlikumad kaunistused. Toonid hoia neutraalsed ja rahulikud. Materjalides vali looduslikud kangad ja tekstuurid. Ehted ja tuled säti strateegiliselt - eesmärk on leida asukohad, mis vähesega looksid mõnusa atmosfääri. Elutoa diivanile või magamistuppa vali paar meeleolukat patja või pehme pleed. Pehmed materjalid aitavad hubasust luua. Ideaalne, kui nad on pehmed nii puudutades kui vaadates. Kuuse asemel too tuppa pigem oksad. Kui siiski otsustad kuuse tuppa tuua, kasuta dekoreerimiseks vaid tulesid ja lihtsaid looduslikke kaunistusi. Kõige olulisem on hoida kujundades meeles, et lihtsuses peitub võlu!

...või rohkem on uhkem

Olgem ausad, tuledesäras rikkalikult kaunistatud jõulud on nagu väljavõte lapsepõlve unistusest. Kui ka sina plaanid kandideerida „rohkem on uhkem“ kategoorias, too välja kõik tuled ja ehted ning säti käed külge. Elutoale, mis kindlasti on jõulumeeleolu keskus, anna kaunis ehterüü rikkalike värvide ja tekstuuride kombinatsiooniga. Ära muretse kui sinu kaunistusstiili iseloomustamiseks kasutatakse sõnu „ekstsentriline“ või „kitš.“ Pigem võta need kohe eesmärgiks. Kuusele säti rahuliku südamega mitmeid erinevaid ehteid, segades värve ja päranduseks saadud ehteid uute põnevate leidudega. Ja muidugi ei saa unustada tulesid! Neid võiks panna igale poole, sest rohkem on uhkem!