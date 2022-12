Kas ja kui palju koormavad jõulutuled rahakotti?

Jõulukuu on märkamatult kätte jõudnud, kuid pimedad tänavad veel jõulumeeleolu väga ei tekita. Elamurajoonides ringi jalutades võib tõdeda, et kas inimesed pole veel jõuluks kodusid kaunistama hakanud või siis hoitakse kõrgete elektrihindade hirmus igat senti kokku. Kui kalliks üldse jõulutuledega kodu ehtimine läheb ja kas jõulutundelt on mõtet kokku hoida?