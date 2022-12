Konkursi „Kodu kauniks 2022“ võitjad on selgunud. Aasta kodu asub Tallinnas, aasta aed Pärnumaal

Perekond Veerise suur aed asub Pärnumaal Libatses metsade vahel. Aed moodustab oma erinevate osadega nauditava harmoonilise terviku ja on kaunilt kooskõlas ümbritseva loodusega. Päikeseline iluaed läheb kõrgete metsapuude all üle varjuaiaks, elumaja ees on kauni kaldahaljastusega ilutiik vuliseva kosega. Tore kujundus on kahel tarbeaial. Suure tiigi kaldal on suitsusaun ja lõkkeplats.

Eneli Käger: „Sel aastal oli eriti palju suuri ja omanäolisi aedu. Võidukad olid kuival suvel need aiad, kus oli ka varjulisi ja seetõttu niiskemaid alasid. Rohkem on hakatud hindama looduslikkust. Rõdud olid vahvad taimedžunglid.“

Ivi-Els Schneider: „Kodukujunduste üldmulje oli üsna ühtlaselt hea. Mitmed kodukujundused on meeldivalt valitud, vahel lausa põnevate värvilahendustega. Nutikalt on planeeritud suhteliselt napil pinnal asuvaid kodusid.“

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Aita Kivi: „Nii finaali valitud kui ka sinna mitte mahtunud kodude puhul on tajutav, et kodu loomisele läheneti loominguliselt, mänguliselt ja julgelt. Julgust on märgata nii asjade uueks otstarbeks ümber tuunimise kui ka ehitajalt efektsete lahenduste tellimise juures. Eesti kodud on muutunud värvikamaks!“

PÕHJAMAINE KODU, 1000 eurot Hemtexilt

Perekond Saarmile kuuluv Eesti-aegne villa Nõmmel on läbi teinud mitu põhjalikku ümberehitust ja remonti. Kõikides ruumides valitsev välja peetud ja võluv lihtne ning samas stiilne monokroomsus on perenaise Triin Saarmi nägemus. Tänu suurepärasele liigendusele ja isikupärasele sisustusele, kus leidub ka ise sobivaks kohendatud esemeid, on see maja oma suurusest hoolimata väga hubane ja kodune.

PARIMA VALGUSLAHENDUSE PREEMIA, 1000 eurot 4ROOMilt

Aili Ermeli väike korter Kadriorus võlub erilise klaasist siseseina, oma looga esemete ning hästi läbi mõeldud valguslahendustega. Paigas on nii üld- kui ka funktsionaalne valgustus, hubasust lisavad seinavalgustid. Magamistoas on valitud stiiliga sobiv ja väga head üldvalgust andev lambimudel ning lugemiseks suunatava kupliga valgusti, söögilaua kohal paiknev rippvalgusti on ühteaegu nii atraktiivne kui ka funktsionaalne.

PARIM VANNITUBA, 1000 eurot Villeroy & Boch Gustavsberg Eesti filiaalilt

Heleri Arula ja Joosep Tooli kodu tualettruumide sisekujunduslikud lahendused on meeldejäävad ja kordumatud, muutes lihtsad ruumid eriliseks. Väikese tualettruumi sein, mille perenaine on kasemustriliseks värvinud, toob koos pildigaleriiga tillukesse ruumi elu ning värve. Suurema vannitoa mustvalge lahendus on taotluslikult kontrastne, siin lisavad isikupära lopsakad toataimed, pildid seintel ja fotod peegelkapil.

RAHVUSLIKU KODU PREEMIA, 700 eurot Eesti Omanike Keskliidult

Greete Mätase pere kaunis kodu Koplis on hea näide sellest, kuidas plaanilahendust muutes on väikesele pinnale kõik vajalik paika pandud. Korteri sisustus moodustab meeldiva terviku. Värvilahendus on tore, üldmulje rõõmus ja soe, plusspunkte lisavad keskkonnateadlik uuskasutus ja osalt omavalmistatud esemed. Tulemus on terviklik, maitsekas, rõõmus ja värske.

ELUJÕULINE AED, 1000 eurot Kekkilält