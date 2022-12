FOTOD | MUBA, D-terminal, Skyon, Sindlinahk ja teised - selgusid ehitusvaldkonna aasta parimad

Eesti on arendamas digiteisikut, et seeläbi tõsta ehitussektori tootlikkust ja uuendada ehitusregistriga seotud tegevusi. Idee on muuta digiteisik osaks ehituse tööprotsessist. See aitaks projekteerijatel oma tööd kiiremini ja täpsemalt teha. Eesmärk on luua arusaam, millised osad ehitatud keskkonnast on arhitektidele olulised ja vajalikud ning tuua välja hetkel puuduvad andmed, mis saaksid olla osa digiteisikust. Markus Varki magistritöö aitab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil arendada arhitektide vajadusi arvestavat digikaksikut.

Just Build It on uudne ehitusmaterjalide otsingu- ja infosüsteem, mis põhineb interaktiivsel hoone mudelil. Hoone mudelis ringi liikudes saab valida ehituslahendusi. Ehitisosale liikudes avaneb selle detailsem 3D-vaade, kust leiab tooted, mida on vaja korrektseks ehitamiseks. Olgu tööks palede viimistlemine, katuse ehitamine, hüdroisolatsiooni paigaldamine või kiviseina viimistlemine – kogu ehitamiseks vajaminev info on Just Build It keskkonnas leitav. Põhiliselt iseehitajale mõeldud keskkond aitab leida õigeid ehitusmaterjale ja tutvustab töökindlamaid ehituslahendusi. Nii saab ehitada kvaliteetsemaid hooneid ning seeläbi väheneb ka keskkonnajalajälg.