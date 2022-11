Linane on suvel teada-tuntud kaaslane. Ent pole põhjust külmade ilmade saabudes linast voodipesu kappi uut hooaega ootama panna. Linane kangas sobib ideaalselt aastaringseks kasutamiseks, kuna soojendab ja jahutab vastavalt vajadusele. Mis on linase voodipesu omadused? Kuidas ära tunda õiget linast kangast ja kuidas voodipesu hooldada nii, et see mitu põlvkonda kestab?