Kas ka sina? Enam kui pooled eestlased kannatavad külmiku avamise sündroomi all

Külmiku ust asjatult avavatel inimestel tuleks aga meeles pidada, et ust harvemini avades on võimalik vähendada külma õhu kadu kuni 41 protsenti ning seega ka taasjahutamisele kuluvat elektrienergiat. Kui külmiku uks on avatud, pääseb toitu värskena hoidev külm õhk välja ja asendub toast tuleva sooja õhuga. Külmiku kompressor peab seejärel sooja õhu uuesti välja ajama ja normaalse temperatuuri taastama, mis suurendab igakuised elektriarveid.