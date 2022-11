Hooldamata ventilatsioonisüsteem puhub majast välja toasooja ning imeb tühjaks teie rahakoti!

Fookus filtritele!

NordicAiri kogemus on näidanud, et klientide ventilatsiooniseadmete hooldamise käigus on enamik juhtudel filtrite vahetusega katastroofiliselt hiljaks jäädud. Põhjuseks on kas inimlik hajameelsus või ebapiisavad teadmised selle tegevuse vajalikust regulaarsusest.