5 kasulikku nõuannet lemmikloomasõbraliku üürikorteri leidmiseks

Arvestades, et karvaste sõprade arv eestlaste kodus järjest kasvab, uurisime kui lihtne on loomasõbral leida endale üürikodu. Statistika näitab, et märge „lemmikloomad lubatud“ on lisatud vaid 1,3 protsendil üürikuulutustest. Loodame, et need viis kasulikku nippi aitavad protsessi kiiremaks ja sujuvamaks muuta.