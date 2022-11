2021. aastal müüdi maailmas kunsti 65,1 miljardi dollari eest, peaaegu pool sellest on piiriülesed tehingud. Nii loojad kui vahendajad on kogunenud valdavalt maailma kunstikeskustesse - New York, London, Pariis ja Hong Kong.

Populaarseimad kogumiseks on maalid, skulptuurid ja graafika. Keskmise kogu suurus on 89 teost ning aastas lisandub sinna 10 tööd. Keskmine aastane investeering on 180 000 dollarit. Küllap on Eestiski kogujaid, kes sellises väärtuses oma kogu kasvatavad. Erinevus kipub olema aga selles, et kui uuringus osalenud 11 riigi kogujate kollektsioonidesse kuulub rohkem elavaid autoreid, siis Eesti turg on meie hulgast lahkunud autorite suunas kaldu.