Autentne, rustikaalne ja stiilne – hinnaline ja hinnatud loft

Tegemist on endistesse tööstushoonetesse rajatud eluruumidega. Need on avatud planeeringuga korterid, mida sobivad elupaigaks inimestele, kes hindavad eelkõige avarust ning soovivad enda ümber huvitavat ja isikupärast ruumi.

Eestis muutusid loftid populaarseks eelmise kümnendi keskpaigast. Heaks ja üheks esimeseks näiteks on siin ligi saja-aastase ajalooga Volta tööstuskvartal, mis muutis maailmas laialt levinud elupinna ihaldusväärseks ka Eestis. Veel enne olid enim hinnatud elukeskkonnad Kalamaja ja Kadriorg oma ajaloolise ja hubase puitarhitektuuriga.

Tõenäoliselt said loftid alguse 1960-ndate New Yorgist, kus ehitati kunstiinimeste lemmikpiirkonda Sohosse esimesed seda tüüpi korterid. Üle lombi eristatakse n-ö tõelisi lofte tavaloftidest, viimased lihtsalt imiteerivad industriaalset sisekujundust, kuid on ehitatud uutesse majadesse, mis pole olnud tööstushooned. Tuleb tõdeda, et õiged loftid asuvad ikkagi endistes tööstushoonetes. Nii ka Eestis.

Ihaldatud avarus

Nagu mainitud, muudavad loftid eriti atraktiivseks avarus, suur kubatuur ja tööstusarhitektuurile iseloomulikud kõrged laed. „Lisaks on ajaloolistel hoonetel palju huvitavaid arhitektuurseid detaile, nagu paekiviseinad ja ruudustatud aknad. Nende ruumide võlu on võimalus muuta need eristuvaks ja unikaalseks, mis on inimestel kodu rajamisel üks olulisemaid aspekte,“ sõnab Endoveri turundusdirektor Kristel Laud.

Ka üks Eesti kallimaid, Endoveri arendatud ja müüdud üle 1,5 miljoni eurone loft asub Volta kvartali 2018. aastal valminud hoones.

Mis kujundab hinna?

Kokkuvõttes võib öelda, et kõrged laed, maast laeni ulatuvad aknad, palju valgust ja suurepärased vaated – need on asjad, mis praegu müüvad.