Ikooniline Barbie nukk ja tema maja on ilmselt mitme lapse unistuste hulka kuulunud. Endiselt leviv Barbie’st inspireeritud esteetika tõestab, et nuku fännklubi on suur. 2023 linastuv Greta Gerwigi „Barbie“ film innustas trendi teket moemaailmas ning juba mõnda aega on barbiecore'i, nagu seda trendi kutsuma on hakatud, ka interjööris näha.