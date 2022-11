Missuguseid tööriistu vajab iga algaja koduomanik?

Keskmise raskusega haamer on heaks abiliseks nii naela seina lüües kui riiulitugede paigaldamisel.

Tange võiks olla erineva suuruse ja kujuga. Majapidamis- ja üldehitustöödes on kindlasti kasu terava otsaga näpitsatest ja lõiketangidest.

Kui poest sobivat naelte ja kruvide komplekti ei leia, pane see endale ise väiksesse karpi kokku. On igati mugav kui piltide seinapanemiseks on naelad kohe võtta ning ei pea poodi jooksma.