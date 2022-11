Noorspetsialistist õpetaja võitis aastaks korteri. Loe finalistide lugusid

Kertu lugu

Kolisime enne praegust õppeaastat elukaaslasega maale ja valisin uueks kooliks Tallinna külje all oleva kooli. Harju Maakonnas on õpetajate palgad kõige kõrgemad, kuid seal on elu ja kinnisvara ka kallim. Minu jaoks tähendab see seda, et ma sõidan nädalas üle 800 km autoga, et käia maalt linna lähedal tööl ja lisaks sellele on mul Tartu Ülikoolis viimane aasta magistris. Sõidan iga päev oma pisikese Citröen C2-ga, kuid talvel tunnen hirmu sellega sõitmise ees. Olen raha kogunud ja tean, et saan aasta pärast omale uue auto lubada. Ma tunnen, et võidaksin sõiduaega kokku hoides väga palju. Saaksin seda aega võtta iseendale, mida on niikuinii vähe ning saaksin panustada endast veel rohkem õpetajana.