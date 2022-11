Hiie Härm: kuidas leida ideaalne köögi paigutus vastavalt ruumi võimalustele?

Köök koos elutoaga

Kui köök on koos elutoaga, on variantideks sirge, L-kujuline või (pool)saarega köök.

Sirge köögi jaoks on vaja minimaalselt 3,6 meetrit. Kappide ja köögitehnika järjekord võiks olla järgmine (alustades vasakult): külmkapp 60 cm, nõudepesumasin 60 cm, valamukapp 60 cm, sahtliboks 90 cm, cargokapp maitseainetele 30 cm ja kõrge ahjutorni kapp 60 cm.

Vähese ruumi korral tuleb köök teha L-kujuline. L-tähe lühemasse seina pane kõrged kapid – külmkapp, vajadusel hoiu- või cargokapp ning kui on soovi ja ruum võimaldab, siis ka ahjutorn.

Kui köögisaare jaoks ruumi napib, proovi see ühest servast vastu seina paigutada ning luua poolsaar. Väikeses köögis on see hindamatu lisapanipaik ja -tööpind.