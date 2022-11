FOTOD | Helge ja looduslik eramu inspireerib lihtsusega

Omanik tõdeb, et mõni lahendus oli ehitajale tehnoloogiliselt väljakutsuv. Näiteks toob ta välja köögipõrandasse paigaldatud ventilatsioonitoru, märgades ruumides eerungis seinaplaadid, tasapinnalised üleminekud mikrobetooni ja parketi vahel, kogu KNX juhtimisega valgustuse ning eritellimusel teostatud mööbli, mis pidi arvestama kaardus lagede ja ebastandardsete seinanurkadega. Ent tulemus on igati pingutusi ja pikka protsessi väärt. „Võime täna kinnitada, et oma kodus olemine toob naeratuse huulile iga päev,“ kirjutab rahulolev majaomanik.