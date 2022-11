Korralik saun aitab talve üle elada - mida selle rajamisel silmas pidada?

Eestlaste saunakultuuris on leiliviskamine ja saunaskäimine omal kohal muidugi aastaringselt. Eriti oluliseks saab see aga talvekülmadega. Teaduslikult on ka tõestatud fakt, et saun aitab tervist turgutada, mõjub emotsionaalselt kosutavalt ning aitab talveväsimusega võidelda.