Kallinenud elektrihinnad on pannud paljusid majaomanikke maja soojuspidavust kriitiliselt hindama. Nii mõnigi on talve hakul ette võtnud suuremad või väiksemad soojustamistööd. Üldjuhul on selline käitumine loomulikult igati mõistlik, sest toasooja pole ju mõtet tänavale lasta. Vaatame aga lähgemalt, millised on soojakaod hoone erinevates osades ning millisel juhul ei maksaks hoonet üle soojustada.