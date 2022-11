Malmist potid ja pannid nõuavad õiget kasutamist ja hooldust

Mida teha enne uue poti või panni kasutamist?



Uus malmpott või -pann tuleb enne kasutamist ette valmistada. Pese malmpott kuuma neutraalse seebiveega. Määri pott nii seest kui ka väljast taimeõliga ja aseta see ahju tagurpidi ning kuumuta tund aega ahjus umbes 180 kraadi juures. Seejärel lülita ahi välja ja lase malmpotil täielikult jahtuda.

Kuidas kasutada?

Malmnõud tuleb enne küpsetama hakkamist alati kuumutada. Paari veetilga abil saab temperatuuri sobivust katsetada – kui vesi hüplema ja särisema hakkab, on nõu kasutusvalmis. Kui vesi koheselt aurustub, on temperatuur liiga kõrge ja kuumust tuleb vähendada, et malmnõu parajalt maha jahtuks.

Kuuma malmnõu sisse ei tohi kunagi külma vedelikku valada või seda külma veega loputada. Kuna temperatuuride erinevus on nii suur, võib malm kõverduda või praguneda.

Toitu ei tohiks ka malmnõusse pikalt seisma jätta. Toidukraam ja niiskus kahjustavad töödeldud pinda ja see võib hakata roostetama. Kõige targem on valmistatud toit kohe ära tõsta ning malmnõu kuivana hoida kuniks tekib võimalus see ära pesta.

Kuidas malmpotti igapäevaselt puhastada?

Pese malmpotti nõudepesuharja ja kuuma veega. Kinni jäänud või põhja kõrbenud toidujäätmed saab soolaga hõõrudes eemaldada.

Kui malmpott on veega loputatud, siis võib poti või panni kindluse mõttes mõneks ajaks kuuma pliidiraua peale või sooja ahju panna – nii on kindel, et see saab täiesti kuivaks. Kui pott on ära kuivanud, määri see taimeõliga. Õigesti hooldades tekib potile aastate jooksul tume kiht.

Pea meeles, et malmpotti ei tohi vees leotada, pesta nõudepesumasinas või hõõruda metallharjastega. Vastasel juhul kaob malmpotilt õline kaitsekiht ja potti peab hakkama uuesti õlitama.

Mida teha, kui pott on roostes?

Niisketes kohtades võib malmnõudele rooste tekkida ning selleks, et õhk nõudele ligi pääseks, tuleb neid hoida ilma kaaneta ja paberkäterätikutega kaetult. Paber aitab tagada õhuringlust ning ennetab rooste teket.