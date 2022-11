Kuidas luua pööningule hubane ruum

„Ehkki paljudel Eesti kodudel on olemas pööning, jääb sageli nende täielik potentsiaal avastamata, mistõttu on need kasutusel pigem panipaigana. Viimasel ajal on aga hakatud pööningut aina enam eluruumina hindama. Järgnevaid näpunäiteid järgides on ärklikorruse sisustamine lihtsam, kui arvata võiks,“ kirjeldas IKEA sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro.

Hästi läbimõeldud plaan ja eelarve

Sisekujundaja soovitab alustada planeerimisest. Esmalt tasub hinnata, mis otstarbel ruumi kasutama hakatakse ja kes seal elama hakkavad. Peale seda tuleks koostada ruumikontseptsioon, valida värvid, materjalid, mööbel ja tekstiilid.

„Hinda oma eelarvet ja seda, mida on võimalik olemasoleva summaga reaalselt ära teha. Sageli takerduvad tööd rahapuuduse taha. Kui eelarve ei ole piisav, et kogu ärklikorrust koheselt mööbliga täita, siis soovitan valida tooted, mida saab aja jooksul täiendada ja kohandada vastavalt vajadustele. Näiteks magamistoa kapi jaoks saab valida avatud hoiusüsteemi, mis on ühtlasi ka taskukohane valik,“ sõnas Castro.

Ta lisas, et sisustamisel tuleks mõelda ka ruumi kaunistamisele. Dekoratsioone ei arvestata tihti eelarvesse või jäetakse nende jaoks väga väike summa. Siiski on just dekoratsioonid need, mis muudavad ruumi hubasemaks ja lisavad sellele isikupära.

Kõige sagedasemalt eksitakse mööbli paigutusel

Ilma konkreetse ja läbimõeldud plaanita kiputakse suurte ruumide sisustamisel asetama mööbel vastu seina, arvates, et nii säilib ruumi avarus. Mõnikord ei pruugi see olla parim valik, sest vähendab ruumi funktsionaalsust ning muudab selle kasutamise ebamugavaks.

„Ärklikorruse ruumides tuleb lae kõrguse muutumise tõttu meeles pidada, et seina äärde saab paigutada ainult madalat mööblit. Seetõttu soovitan kombineerida kapid erineva kõrgusega moodulitest. Pööningul asetseva magamistoa sisustamisel võib mõnikord olla parim lahendus paigutada voodi ruumi keskele, et selle taha jääks ruumi ka garderoobi rajamiseks,“ selgitas Castro.

Loovad ja lihtsad lahendused