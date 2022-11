Kombineeritud küttesüsteem - kellele ja miks?

Teine lahendus olemasolevat gaasi- või elektriküttesüsteemi soodsamaks teha, on paigaldada õhk- või õhk-vesi soojuspump. Antud süsteem tarbib küll samuti elektrit, kuid selle efektiivsus on tunduvalt suurem, kui elektriradiaatoriga küttes ja seega ka kokkuhoid on lõppkokkuvõttes mitmekordne. Soojuspump on võrreldes puuküttega ka äärmiselt mugav lahendus, mis hoiab elamises pidevalt ühtlast temperatuuri. Õhk-vesi soojuspumba abil saab lisaks soojendada ka tarbevett. Antud lahenduse miinuseks on see, et õhksoojuspumba tootlikkus langeb, kui väljas läheb väga külmaks.