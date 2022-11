Sügistalvised hooldustööd kodus ja aias

Elades jahedas kliimas, teame kui palju raha võib talvel küttekuludele minna. Seega on sügis sobiv aeg kodu soojapidavamaks muuta. Vaata üle kodu välisfassaad, tuvasta augud või võimalikud lekked ja täida need enne tõeliselt külmade ilmade tulekut. Sama tuleks teha ka aknaraamidega ning vajadusel vahetada välja kulunud aknatihendid.

Puude ja põõsaste hooldus

Kui kinnistul või maja lähedal on puud, siis kaalu arboristi palkamist. Professionaalid märkavad puul surnud osi ja eemaldavad need. Lisaks aitavad nad puud pügada selliselt, et talviste tugevate tuulte ajal oksad ei murduks ega majale kahju teeks. Sügisesel perioodil lähevad puud n-ö talveunne ja siis on nende lõikamiseks hea aeg.

Vihmaveerennide puhastamine

Kui enamik lehti on puudelt langenud, siis on hea aeg vihmaveerennid ja -torud ära puhastada. Pärast seda saab katuselt langenud vihmavesi vabalt mööda torusid maapinnale voolata ega ole ohtu, et renn hakkab üle ajama ja mõjutab maja välisfassaadi. Kuna rennide puhastamiseks peab seisma redelil, siis võib kutsuda abilise, kes töö oma vahenditega ära teeb.

Välisfassaadi parandamine

Kõnni ümber maja ja uuri, kas katus, seinad või vundament on kuidagi kahjustatud. Nii hoitakse ära lekked katuses, seintes või vundamendis. Vastasel juhul võivad hiljem remonti vajada ka maja sees olevad pinnad. Aukude või pragude korral peaks nendega tegelema enne, kui külmad ilmad saabuvad.

Blokeeri kahjurite sissepääs

Maja välisfassaadis olevaid auke ja avasid ei peaks sulgema vaid ilmastikku silmas pidades. Hiired, rotid ja muud närilised vajavad vaid väikest ava, et majja tungida ja seal kahju teha. Kui märkad majal auke või suuremaid avasid, siis kata need tugeva kanga või metallist võrega, mille augud on nii väikesed, et kahjurid sealt sisse ei pääse.

Vaata, kas jalgteed, trepiastmed, reelingud ja sõidutee on turvalised