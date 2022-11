Otsid väljapääsu pilkasest pimedusest? Leia oma koju õige valgusti

Valgustid valitakse koju tavaliselt väga pikaks ajaks, mistõttu tasub võtta aega, et end võimalustega kurssi viia ja eri stsenaariumid läbi mõelda. Tänapäeval on väga intelligentseid valguslahendusi, mis ühendavad kauni disaini ja funktsionaalsuse. Kui aga valikute rohkus otsustamise keerukaks muudab, tasub õige valiku langetamiseks nõu küsida Moodsa Valgustuse konsultantidelt ja mängida nende näidistesaalis valguse eri võimalustega.

Valgusti disaini valimisel on mõistlik arvestada, milline jääb selle proportsioon ruumis. Kõrgete lagedega loftis ei ole suured lühtrid mingi probleem, kuid tavapärase laekõrgusega korteris ei pruugi see nii hästi toimida. Näidistesaali esimeses osas on eksponeeritud disainvalgustid, mida on võimalik päevavalguses hästi vaadelda ning tänu eri kõrgusega laepindadele saad ette kujutada, kuidas proportsioonid just sinu kodus sobivad.

Moodsa Valgustuse näidistesaali blackbox-ala on loodud just selliste valgustite avastamiseks. Seal on võimalik päevavalgus isoleerida ning oma silmaga näha, mida tähendavad erinevad valgustemperatuurid ja -tugevused, kuidas hajub valgus ja milline on värviedastus. See on keskkond, kus iga huviline saab valguse võimalusi praktiliselt katsetada.

Nendele küsimustele vastates saad juba täpsemalt mõelda, millist valgustemperatuuri ja -intensiivsust eri kohtades vaja on ning millise tehnilise võimekusega peaks iga valgusti olema.

Ruumi valgustamisel tasub alustada funktsionaalsusest. Kui palju valgust on ruumis vaja? Kas palju kasutust leidvad kohad, nagu köök, esik, vannituba, on piisavalt valgustatud? Kuidas avardada päevavalguse eest varju jäävaid nurki? Kuidas esile tuua kunsti ja muid tähelepanupunkte? Millist meeleolu peab valgus ruumis tekitama?

Valgustite maailmas on kauni disaini kõrval aina rohkem nutikaid tehnilisi lahendusi, mis teevad kodu valgustamise põnevaks projektiks. Moodsa Valgustuse 30 aasta juubeliks on Rävala pst nädistesaal saanud uue väljanägemise, mis muudab õige valgustuse leidmise oluliselt lihtsamaks.

Kuna siinivalgustus on järjest levinum valgustuse tüüp, siis muutuvad ka lahendused aina leidlikumaks. Näiteks magnetsiinid on küll mõnevõrra kallimast hinnaklassist, kuid suurendavad märgatavalt erinevaid võimalusi ja kasutusmugavust, näiteks valgustite paiknemist saab magnetsiinidel väga kergesti vastavalt soovile muuta.

Kaasaegsed dimmerdatavad valgusallikad ja -süsteemid võimaldavad reguleerida mitte ainult valguse intensiivsust, vaid ka valguse temperatuuri , et luua enda hetkevajadustele ideaalselt sobiv valgus – töötamiseks külmema tooniga ere valgus, puhkamiseks ja lõõgastumiseks soe ja mahe valgus.

Siinivalgustitega on võimalus luua funktsionaalne üldvalgus ja samas suunata valgust ka erinevatele objektidele või tasapindadele. Siinivalgustus on äärmiselt paindlik ruumi erinevate kasutusvajaduste osas.

Siinisüsteemid võivad olla kogu ruumi fookuspunktiks, kuid on ka lahendusi, kus siinid ja siinidel asetsevad valgustid jäävad täiesti märkamatuks, täites ainult funktsionaalseid ülesandeid. Siinivalgustussüsteeme on võimalik kasutada nii laes kui ka seinal. Voolusiine saab paigaldada otse seinale, rippesse või süvistatavatena.

Tihti arvatakse ekslikult, et trendikad siinid sobivad ainult loft-tüüpi kaasaegsesse ruumi või dikteerivad mingi kindla stiili interjööris. Tegelikult sobivad siinivalgustid suurepäraselt ka täiesti klassikalisse interjööri, kuna üks parimaid omadusi siinide juures ongi erinevate lahenduste tohutu valik.

Kaasaegsete valgustustrendide üks olulisemaid komponente on kindlasti siinivalgustussüsteemid ja pikaajalise kogemusega Light24 eksperdid näevad, et aasta-aastalt saavad need ka järjest populaarsemaks.

Loe lähemalt erinevatest ideedest, kuidas siinivalgusteid enda kodus kasutada.

Kuna siinivalgustuse süsteemid koosnevad paljudest erinevatest komponentidest, siis on mõistlik enne otsustamist spetsialistiga konsulteerida, et kõik vajalikud osad omavahel sobiksid ja tulemus tuleks täiuslik.

Light24 spetsialistid annavad hea meelega nõu ja aitavad viimse detailine paika panna just teie ruumidele kõige sobilikuma siinivalgustuse süsteemi.

Paindlikud ja abivalmis eksperdid aitavad kodu särama lüüa

Selleks et luua enda kodus selline valgustus, mis sobiks just selle elanikele, oleks mõistlik kogu kodu valgustamisel või miks mitte ka ainult ühe valgusti valikul konsulteerida valgustuse asjatundjaga. Tallinnas Kadrioru ja kesklinna piiril asuvas Laterna Magica salongis on võimalik ekspertidega läbi arutada kõik valgustusega seotud küsimused ja mured.

Üks kõige lihtsam, soodsam ja mugavam lahendus elamise valgusküllasuse, aga samal ajal ka hubasuse tagamiseks on dimmerdamine. See võimaldab kontrollida valguse eredust vastavalt päevavalgusele, tujule või tegevusele. LED-valgustus ja tehnoloogilised arengud on selle aga üsna keeruliseks teinud, mistõttu tuleb enne valgusti ostmist alati nõu pidada, et kas kaabel, valgusti ja seinadimmer omavahel ühilduvad. Laterna Magica valgustussalongis saab selle kohast nõu ja ka keerulisemate probleemide puhul aidatakse kliendil lahendused leida.

Alati ei ole aga võimalik tulla salongi kohale valgustite ja tehniliste küsimuste üle arutama. Laterna Magica kodulehel on ka e-pood, kus on lai valik valgusteid, millega saab mugavalt enda kodus tutvuda. Muidugi on võimalik kõik disainialased ja tehnilised küsimused salongi valgustusekspertidega läbi arutada ka e-posti, telefoni või videokõne teel.