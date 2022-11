Vead, mida vältida vana maja taastamisel

„Kui puidul on olemas oma loomulik soojaisolatsiooni võime, siis kiviplokil see puudub. Seega peaks kiviploki väljastpoolt kindlasti soojustama. Kui see samm jääb tegemata ning vana puit toetub otse kivimüüri peale või ehitusvahule, puudulik on tuulutus ja hüdroisolatsioon, jätkub puidu lagunemine suure hooga, sest külma kivi ja soojema puidu vahele kondenseerub niiskus. See on soodne koht mädaniku ehk siis seente ja hallituse tekkeks. Soojustamise korral aga muutuvad hoone välisgabariidid, seega muutub see mitmel viisil ehitusloakohustusega tegevuseks,“ selgitab arhitekt Annika Valkna.