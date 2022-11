Kõige paremat und pakkuva magamistoa sisustamine

Ideaalseim asukoht voodile on akende ja usteta sein, nii et voodipeats jääb selle vastu. Sellises kohas tunneb inimene end alateadlikult kindlalt - jäänuk meie koopainimese aegadest. Parim koht voodile on ka see, kust näete mugavalt magamistoa ust ja sisenejaid, kuna see mõjutab samuti alateadlikku turvatunnet.