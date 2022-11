Lihtsad viisid, kuidas lisada koju säilituspinda

Kui kodu on kõrge laega, lisage riiul praktiliste suurte hoiukastide jaoks, kuhu saab panna harvem kasutusel olevad aksessuaarid, kaunistused, riided ja jalanõud. Suured hoiukarbid sobivad ka kapi otsa.

Avatud riiuleid ja kapipindu on raskem korras hoida, ka seal on abiks säilituskastid ja -korvid, mis näevad kenad välja ja kuhu mahub väiksem pudi-padi. Sahtlid on samuti hea lahendus. Ka vannitoas tasub meigivahendid ja muu kraam organiseerida kenadesse ümmargustesse või kandilistesse korvikestesse. Sahtlites võib kasutada sahtlijagajaid.