Mikrotsemendiga mööblile uus välimus

Ostsime IKEAst kodukontorinurka Fjällbo riiuli, mille pindadena on kasutatud lakitud männipuitu. Iseenesest ei olnud tegu koleda riiuliga, sest muidu me poleks seda ostnud, aga mööblit saab alati vingemaks teha. Vannitoa remondist jäi üle mikrotsementi ja juba ammu oli mulle silma jäänud, kuidas sellega kaetakse ka tööpindu, laudu ja muud mööblit. Meie ostetud mikrotsemendi komplekt koosnes krundist, kahekomponentsest segust ja mustast pigmendist ning viimistlusvedelikust. Avatud pakendid säilivad umbes pool aastat. Vannitoa seinad jäid nii laheda mati tekstuuriga a kahju oleks olnud ülejäänud materjali raisku lasta. Seepärast tahtsin proovida, kuidas mööbli katmine mikrotsemendiga önnestub.

Natuke guugeldamist ja Youtube’is teemakohaste klippide vaatamist ning saigi riiul lahti võetud. Karestasin pinnad lihvimismasinaga, et krunt paremini nakkuks. Paar tundi kuivamist ja seejärel segasin kokku mikrotsemendi ning kandsin pahtlilabidaga peale esimese kihi. Taas paar tundi kuivamist ja jätkasin vahelihviga. Teine kiht mikrotsementi jäi viimaseks ning sellele tegin pärast kuivamist üsna pealiskaudse lihvi, kuna tahtsin tekstuuri säilitada. Löpuks kandsin mikrofiiberrulliga peale viimistlusvedeliku, mille puhul oli ostes vöimalik valida matt- vöi satiintekstuuri.

Praegu on riiul juba kaks kuud uue ja uhke välimusega, kuid kontorikraami asemel hakkasime seal hoiustama meeneid reisidelt ning fototehnikat. Ei saa öelda, et me sel väga palju seljas oleme elanud, kuid seni ei ole kusagilt kilde välja lennanud ega muid kulumisjälgi tekkinud. Jäin projektiga väga rahule, sest betooniga sarnanevad pinnad loovad mõnusa kontrasti puidust aksessuaaride ja vesihüatsindist korvidega.