Viis nippi, kuidas ehitada luksuslik vannituba

Vannituba on vaimse ja füüsilise heaolu seisukohalt oluline ruum ning väärib täit tähelepanu.

Leia värvid, mis lõõgastavad ja tõstavad tuju

Unikaalse ja luksusliku välimuse loomiseks saab kasutada kõike alates plaatidest ja lõpetades sanitaartehnikaga. Neutraalne värvipalett on kindla peale minek. Heledad ja kaunid toonid lisavad õhulisust ja kergust kodu üldmuljele, ajatu ja rafineeritud valge pakub suurepärast lõuendit, kus detailidega mängida ning muudab ka väikese vannitoa avaramaks, helgemaks ja valgusküllasemaks.

Materjalid on olulised

Ka kaunistades tasub mõelda jätkusuutlikkusele: investeerides näiteks marmorisse ja tammepuitu, kestavad need tõenäoliselt kogu elu. Marmorist vannituba on klassika, mis kunagi ei vanane. Marmorit on kerge töödelda, et muuta see veekindlaks, samuti lisab see vannituppa luksusliku spaa hõngu. Täispuit tekitab aga sooja ja õdusa tunde.

Vann on vannitoa staar

Võimalusel eelista eraldi keset ruumi seisvat vanni. See on ruumi fookuspunkt ja püha paik, mis pakub privaatset keskkonda täielikuks lõõgastumiseks ja igapäevaelu pingetest vabanemiseks. Hea vann on luksuslikku vannituba luues kõige olulisem element. Olenemata sellest, kas vann on valmistatud kivist, klassikalisest malmist või tänapäevasest komposiitvaigust, on see mitte lihtsalt pesemiskoht, vaid kunstiteos, mis paneb paika vannitoa selgroo.

Lisa pilgupüüdjaid efektsete kraanide näol

Ükski vannituba pole täielik ilma õige kraanita: matt viimistlus sobib tänapäevasesse interjööri, messing mõjub klassikalisemana, kroom ja nikkel sobivad traditsioonilisematesse vannitubadesse. Samuti tasub tähelepanu pöörata vormile - ühehoovaliste kraanide valik on õnneks lai.

Eritellimusmööbel avardab võimalusi

Suurimat mänguruumi pakub eritellimusmööbli kasutamine. See võib olla hea lahendus ka pisikese vannitoa puhul, et luua just selle kasutaja vajadustele vastavaid panipaiku ja muid lahendusi.

