Arhitekti raske, aga põnev väljakutse: kuidas luua äärelinna unistuste kodu?

Nii jõudsime eramute plaanilahenduse ja asendiplaanilise paiknemise väljatöötamisel mitmekesisusele rõhuva nn hübriidlahenduseni: tagahoov pakub privaatsust, eesaias on aga piirid kaotatud ja säilib võimalus juhuslikeks kohtumisteks poolavalikus tänavaruumi lõigus enne sõiduteele sattumist. Ühtlasi tõuseb nii ka tänavaruumi kvaliteet.

Arhitektuursete lahenduste ja tänavaruumi abil on võimalik kohaidentiteedi tekitamisele olulisel määral kaasa aidata. Olulisimaks kujunes tänavaruumi seostamine koduomanikuga. Soovisime, et tal tekiks isiklik suhe mitte ainult maja ja klassikalisele äärelinnale omase tagahooviga, vaid et tänavapoolne külg pakuks samasuguseid võimalusi ja mõjuks eluruumi pikendusena.

Mõistagi oli meie ülesanne luua eluhooned, mis on kättesaadavad ning samal ajal iga kasutaja soovidest ja keskkonnast tulenevalt ainulaadseks kujundatavad. Ent samuti lähtusime sellest, et kinnistu tänavale avamine ja barjääride kaotamine looks võimaluse vähendada aedadesse eraldumist ja suurendada seeläbi kogukonnatunnet.

Lähteülesandeks sai linnaäärse kvaliteetse, aga ka omanäolise ja selge identiteediga elukeskkonna loomine. Samuti suunasime rõhuasetuse tugeva kogukonnatunde ja kohaidentiteedi tekkimise võimaldamisele, mis lubaks elanikul tajuda, et ta viibib maal ja linnas korraga.

APEX Arhitektuurib üroo arhitektid Ove Oot, Martin Lepplaan, Silver Soe, Märt Maripuu, Signe Kits ja Katarina Klaamas koostöös maastikuarhitekt Peep Moorastiga püstitasid endile just eeltoodud lähteküsimuse, kui asusid Tallinna külje alla Äigrumäele rajatavat Väike-Taani uusasumit kujundama.

Lisaks tähtsustasime seda, et igale elanikule oleks loodud eeldused privaatse tagahoovi enda äranägemise järgi kujundamiseks. Soovid ja vajadused sõltuvalt inimtüübist, vanusest, laste arvust jne ning võivad olla väga erinevad. Püüdsime teha nii, et see oleks mõnus koht ka liikumispuudega inimestele ja lihtsalt mõnusalt vananemiseks, ilma vajaduseta mujale kolida.

Sotsiaalse mitmekesisuse säilitamisele on mõeldud ka kortermajade planeerimisel. Eelkõige väljendub see autonoomsuses – igal korteril on otse sissepääs, mis sarnaneb ridamaja tüpoloogiale.

Barjääride kaotamine soodustab kogukonnatunde teket

Mõeldes äärelinna unistuste elukohale, kangastub küllap paljudele Nõmme oma väikeste, kitsaste ja aeglaste tänavate ning aiaäärtest eemale lükatud majadega. Väike-Taani linnaruum on Nõmme suurtest kinnitustest oluliselt tihedam, ent barjääride kaotamine ning mõnusa ühisala ja kogukonnatunde loomise püüe sarnane.

Inspiratsiooni ammutasime ka mitmest Põhjamaa eeskujust - näiteks linnaosast, kus on kõrvuti palju erinevaid elumajade tüüpe, mis on samas disainivõtetelt sarnased. Arhetüüpsemad lahendused ja väiksemad moodulid väldivad monotoonsust ja korduvust ning tulemusena saavutatakse soe ja armas linnaosa. Väike-Taanisse on kavandatud sarnane suurel maa-alal hoonete ja muu taristu funktsioonide (elumajad, lasteaed, erinevad pargid-platsid jne) varieerumine.

Ühtne arhitektuurikeel, aga kirju materjalivalik

Lähtusime ühtsest arhitektuurikeelest, ent samas vältisime täielikku ühetaolisust. See kujunes väga teadlikuks valikuks, et terves piirkonnas ei ole ükski maja naaberhoonega päris samasugune – see ei ole klassikalises uues äärelinnas kindlasti tavaline.