Küttelahendus on uue kodu valikul oluline kriteerium

Maakütet saab edukalt paigutada nii eramutele kui ka väiksematele kortermajadele. Täna on see uue kodu ostjate seas kõrgelt hinnatud küttelahendus, kinnitab Scandium Kinnisvara müügijuht Maia Lõško.

Küttekulud on maaküttega väiksemad

Maaküte tarbib 5x vähem elektrit

Et süsteem toimiks, läheb vaja elektrienergiat, kuid oluliselt vähem kui tavaliselt. Kuldreegel on, et kulutades 1 kWh elektrienergiat, toodab maasoojuspump kuni 5kWh soojusenergiat. Küttekulud on nii ligi 80% väiksemad kui tavaliselt.