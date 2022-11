KODUKOLUMN | Nähtamatud sillad praeguste ja lapsepõlvekodude vahel

Sama lugu piirkondadega: aastaid tagasi veetsin palju aega Nõmmel ning ehkki mulle meeldis väga sealne arhitektuuriline mitmekesisus ja aedlinnaidüll, tundus miskipärast alati, et miski on valesti. Mulle meeldis seal jalutada ja rattaga sõita, imetleda erinevaid maju ning imelisi eripalgelisi aedu, aga kui ma püüdsin mõelda, kus ma ise tahaksin elada või kas mõni tänav tundub eriti oma, siis… toredaid kohti oli, aga mingi kripeldus nagu segas igal pool.

Teine hea sõber jagas selle peale tähelepanekut, et ehkki tema kodud on asunud eri paigus, on tal kõikides kodudes olnud magamistoa akna all õunapuu ja maja lähedal järv!

Öeldakse, et meie mälu on piltide jada - tohutu hulk vaateid, mida meie silmad on elu jooksul näinud. Ilmselgelt kinnistuvad esimesed pildid kõige eredamate ja tugevamatena, lastena on kõik inimesed esialgu värsked ja puhtad lehed, eelarvamusteta ja ettekujutuseta, mis peitub ühe või teise sõna või mõiste taga. „Kodu“, „aed“, „armastus“… me vaatleme ümbritsevat nagu pisikesed teadlased ning paneme kogutud materjali põhjal kokku oma tähenduse, millised pildid ja tunded meil ühe või teise sõnaga seostuvad ning millised need asjad välja peaksid nägema.