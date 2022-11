Kompaktsete malmkaminate eelised

Väikese ja kompaktse jalgadel malmkamina paigaldamiseks on vaja vaid ühendustoru, mille abil kamin korstnalõõriga ühendada. Pärast seda on see kohe kasutamiseks valmis.

Oluline on siiski jälgida, et kamin saaks tulekindlale aluspinnale ning selle ümber jääks piisavalt vaba ruumi.

Soojust malmkamin küll ei salvesta, aga korraks kütab toa siiski soojaks, nii et kui majas või korteris on olemas ka keskküte või õhksoojuspump, sobib see elava tule imetlemiseks hästi. Samuti on selle abil lihtne õdusust lisada näiteks sauna eesruumi.

Pluss on seegi, et küttematerjali kulub sinna korraga üsna vähe. Suurbritannias on üsna levinud praktika paigaldada väike malmkamin vanaaegsesse hiiglaslikku kaminasuudmesse.