Kujunda endale köök! Kust alustada?

Kuidas oma uue köögi kujundamist alustada? Kõik algab ikkagi ideedest! Pole vahet, kas soovite eritellimusel köögimööblit ise osta või teete koostööd sisekujundajaga, ikka on targem pöörduda professionaalide poole.

DSK Furniture’i esindaja Andres Posti sõnul soovib klient enamasti ilusa disainiga ja kvaliteetset mööblit. Disain on tihti isegi nii tähtis, et osas kohtades tehakse praktilisuses olulisi järeleandmisi. Kellel ideedest puudus, neile anname allpool hulganisti soovitusi.

Eritellimusel köögimööbel. Milliseid materjale ja värve eelistada?

Täismatt kõrgsurvelaminaat vastab turu praegustele ootustele

Köögimööbel peab olema vastupidav ja võimalikult hooldusvaba. Just sel põhjusel on Andres Posti sõnul eritellimusel valmiva köögimööbli fassaadi puhul üks populaarsemaid valikuid täismatt kõrgsurvelaminaat. Tegemist on efektse ja väga vastupidava materjaliga, mis on ideaalne nii köögis kui ka vannitoas. Täismatile kõrgsurvelaminaadile jäävad omadustelt veidi alla värvitud mati pinnaga ja kõrgläikeline MDF, naturaalne spoon ning teised materjalid, aga loomulikult sõltub köögimööbli valik lõpuks siiski kliendi soovidest ja võimalustest.

Köögi värvitooni valik oleneb maitsest ja interjöörist

Valge köögimööbli värvilahendus on klassika ja seda tellitakse endiselt palju, aga järjest rohkem on julgeid, kes valivad tumeda lahenduse (tumehall, must, tumesinine, tumepruun, tumeroheline).

Töötasapindadest lähemalt

Köögi töötasapindadeks soovitab Andres Post eelistada loodus- või tehiskivi. Miks? Kivipind on ilus, vastupidav ja ka üsna hooldusvaba, eriti just töödeldud kivi, näiteks graniidipurust liimiseguga kokku pressitud töötasapind. Töötlus annab pinnale vastupidavuse, plekid ei imendu pinna sisse. Kivipinnad võimaldavad ka tasapinnalist valamute ja köögitehnika paigaldust. Sellise tööpinnaga kööki on eriti mugav puhastada, sest kõik on ühtlaselt sile.