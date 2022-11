10 köögitrendi aastaks 2023: millised köögid on moes?

1. Köök on suhtlemiseks

Ümar köögisaar on ideaalne pidude ajal - see soodustab inimeste kogunemist selle ümber ning eriti avatud köögi puhul muudab sujuvamaks ühe ruumi ülemineku teiseks. Köögisaar võib hõlmata ka istumisala, mis lubab külalistel mugavalt selle ümber istuda ja sotsialiseeruda.

2. Muuda oma köök multifunktsionaalseks ruumiks

Peresõbralikku kööki võib lisada ka töönurga, kus teha tööd või koduseid ülesandeid. Kui tegu on eraldi kirjutuslauaga, vaadake, et see harmoneeruks ülejäänud köögi sisustuseks.