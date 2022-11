Kodukaunistamise jõulutrendid: nostalgia ja traditsioonilised jõuluvärvid

„Jõuluküsitluses selgus, et iga neljanda Eesti elaniku jaoks on kaunistatud kodu üks elementidest, mida pühadeajal kõige rohkem nauditakse. Valdav osa vastajatest peab end minimalistideks (37%), kellele piisab kodus vaid paarist jõulukaunistusest. Rohkem kui neljandik (28%) leiab, et külmal aastaajal on nende jaoks oluline hoopis hubasuse loomine,“ sõnas IKEA Eesti turu juht Marko Põder.

Hea annus nostalgiat ja looduslähedust

„2022. aasta üks peamisi jõulutrende on nostalgilisus, mis toob tagasi traditsioonilised jõuluelemendid. Seega näeme nendel jõuludel palju klassikalisi elemente nagu jõuluikoonid, traditsioonilised rohelised, punased ja kuldsed värvid ning põlvest-põlve pärandatud kaunistused ja muud nostalgilised esemed,“ rääkis IKEA sisekujundaja Brita Mikvere.

Teised kaks tänavu domineerivat jõulutrendi on looduslähedus ning Skandinaavia maalähedus ja mütoloogia. „Looduslähedus mõjutab sel aastal jõule tugevalt. Taas on populaarsed neutraalne värvipalett ja looduslikud materjalid. See tähendab palju valget värvi, millele loovad aktsenti pehmed rohelised nüansid, puidutoonid ja teised looduslähedased värvid. Need, kellele see trend sümpatiseerib, võiksid saada inspiratsiooni jalutuskäigust metsas, eriti kui õues on lumine,“ kirjeldas Mikvere.

Lihtne ja maalähedane elustiil oli inspiratsiooniks Skandinaavia maalähedasele ja mütoloogilisele jõulutrendile. „Kodune ja traditsiooniline stiil juhatab meid täiuslike jõulupidustusteni. Lihtsamat ja maalähedasemat elustiili võib sisekujunduses näha kaasaegsete uuendustega. See tähendab, et kasutatakse palju traditsioonilist Skandinaavia disaini ja päkapikke, mis on pärit Skandinaavia ja Põhjala mütoloogiast,“ lisas Mikvere.

Uuenda oma jõulukollektsiooni paari uue elemendiga

Sisekujundaja sõnul ei pea sooja ja kauni pühademeeleolu tekitamiseks palju kulutama ning soetama tervet uut komplekti jõuluehteid.