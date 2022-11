Märgid, mis viitavad sellele, et terrass vajab remonti

Tugipostid ja talad mädanevad

Seetõttu ehitavad paljud oma terrassi just betoonist vundamendile. Kui tegu on vanema ehitisega, siis toetub see tõenäoliselt puidust taladele, mis on vastuvõtlikud maapinnalt tulevale niiskusele ja muudele kahjustustele. Seega on soovitatav terrassijalgu aeg-ajalt kontrollida, et teha kindlaks, kas need on kuidagi kahjustada saanud. Mädanevate ja pehkinud osadega võiks kohe tegeleda. Üksikute plankude väljavahetamine on odavam kui terve terrassi uuesti ehitamine.