Sisekujundaja annab soovitusi uue korteri sisustamiseks

Kui uut ja tühja kodu sisustada, siis millest tasuks alustada?

Kui leiad poest peaaegu ideaalse asja, aga mingi väike detail on vale, kuidas seda ise korda teha?

Kui eelarve on väga piiratud, siis on kaks võimalust. Sa kas ostad kõige odavama asjad ja lepid kesise tulemusega või ostad mittetäiuslikud asjad ja muudad need vastavalt oma nägemusele täiuslikuks. Näiteks Kaamos Kinnisvara aastaks tasuta kellelegi kasutada antava Vikimõisa auhinnakorteris kleepisin ma diivani ja tugitooli soklid ning lisaks ka magamistoa voodi jalad spetsiaalse musta lindiga üle. Eesmärgiks oli muuta esemed üksteisega sobivamaks. Erinevaid väikeseid detaile on tihtipeale üsnagi jõukohane ka algajal sisustajal ümber teha. Vaja on ainult enne natukene uurida, millised on erinevad võimalused ja kuidas on kõige mugavam seda teha.