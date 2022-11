Pabertapeedi ABC: miks eelistada pabertapeeti ja kuidas seda paigaldada?

Keskkonnasõbralik - pabertapeedi peamiseks koostisosaks on tselluloos, mis tagab materjalile tema kvaliteedi ehk hingavuse ja õhu läbilaskvuse. Lisaks on pabertapeet tervisele niivõrd ohutu, et neid soovitatakse kasutada ka väikelaste eluruumides. Tapeedimaailmas on see üks vähestest tüüpidest, mis on nii naturaalsete koostisosadega.