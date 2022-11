Elutuba soojemaks ja isikupärasemaks vaibaga

Efektsemate graafiliste mustrite puhul on mõistlik lasta olla vaibal elutoa staar ning hoida ülejäänud sisekujundus tagasihoidlikum. Seevastu heledamad ja lihtsamad vaibad muudavad toa rahulikumaks.

Hea mõte on korrata põrandal värvitoone või mustreid, mida on kasutatud juba mujal sisekujunduses, nii et vaip harmoneerub tapeedi, kardinate või mõne diivanipadjaga.