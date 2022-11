Rohkem kui kaks sajandit vana kortermaja uus elu

Võru linna keskväljakult Tamula rannapromenaadile viiva Katariina allee ääres asuv maja on arvatavasti seisnud oma kohal üle kahesaja aasta, olles seega üks Võru linna vanimaid maju ja esimesi elamuid, mis pärast linna asutamist 1784. aastal valmis. Esialgu oli maja küll väiksem, aja jooksul on lisandunud juurdeehitusi, mis on ka selgelt eristatavad - muinsuskaitse soovil markeeriti need majaosad vundamendi ja katuseharja erinevate kõrgustega. Majast on 1930. aastate lõpus tehtud ka õlimaal.