Kuidas lõigata aedhortensiaid?

Ammune taluaedade lemmik aedhortensia on viimastel aastatel teinud Eestis tõelist võidukäiku. Lopsakate õisikutega kaunitar õitseb pikalt ja on kaunistuseks igale aiale. Parima tulemuse huvides on aga oluline teha taimele igal aastal noorenduslõikus.