Aasta puitehitise võidukad on selgunud. Milline objekt sai peaauhinna, milline rahva lemmiku tiitli?

Konkursi korraldaja Erik Konze sõnul on positiivne, et võitjaks osutus hoone, mis nii väljast, seest kui ka funktsioonilt paneb mõtlema keskkonnasäästlikule arhitektuurile. „Puitehitise konkursi eesmärgiks on tuletada arhitektidele ja inseneridele meelde, et tegemist on kohaliku materjaliga, mida annab nii lihtsalt kui ka maitsekalt ära kasutada. Võistluse kirju nimistu tõestas jällegi, et tellijaid on hakanud puitu ehitusmaterjalina rohkem tunnistama ja ka nõudma. Eestis on puitarhitektuur kanda kinnitamas nii avalike hoonete kui ka eramajade puhul. See on meile hea võimalus tõusta maailmas jätkusuutliku arhitektuuri eestvedajaks,“ lõpetas Konze.