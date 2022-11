FOTOD | 30 võrratut magamistuba, mille interjöörist inspiratsiooni ammutada

Minimalistlik magamistuba on lihtne, kuid praktiline valik. Mida vähem on magamistoas asju ja üleliigseid detaile, seda lõõgastavamalt mõjub ka ruum. Et tuba liiga tühja ja ilmetuna ei mõjuks, täienda askeetlikku interjööri näiteks toataimedega — need puhastavad õhku mürgistest ühenditest ja aitavad paremini uinuda.