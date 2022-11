Toitu soojendav sahtel, iseavanev külmik ja muud imeasjad, mis köögis meie eest tööd ära teevad

Kuna tänapäeval on juba väga palju tehnikat n-ö nutikaks muudetud ja seda saab erinevate äppidega juhtida, siis uusim liikumise suund on ühildumine/ühendatavus. Mitte nii, et sul peab iga tehnika jaoks olema oma äpp või programm. Intelligentne tehnika, sealhulgas erinevate tootjate oma, suhtleb omavahel.

Noored tahavad elada oma elu võimalikult mugavalt. Tegelikult ongi kogu nutika tehnika areng selleks, et muuta meie elu lihtsamaks. Poes olles avad oma telefoni ja rakenduse kaudu avad oma külmkapi sisu – lihtne pilguheit, kas piima on veel või peab juurde ostma. Paljudel tootjatel (Samsung, Liebherr, LG jm) on selline lahendus olemas – tarbijad soovivad investeerida asjadesse, mis neid abistavad.

Kogu praegune elustiil ja see, et täiskasvanute seas suureneb järjest sellel aastatuhandel sündinud inimeste arv, sunnib arvestama nutiajastu inimeste vajadusi. Elu peab ka köögis olema lihtne ja iseeneslikult kulgev. Näiteks valid oma telefonirakenduses retsepti ja ahi hakkab ennast juba ise eelsoojendama selle toidu valmistamise jaoks.

Samsung on tulnud turule uue lahendusega MyBespoke, mis lubab kliendil külmkapi ostmisel oma fotode seast valitud pildi või sobiva värvikoodi tehasele saata ja saada külmkapile just sellise kujundusega uksed.

Iga inimene on eriline ja iga köök isikupärane. Paljud tehnikatootjad on turule toonud väga erinevate värvide ja isegi mustritega külmkappe, ahjusid, õhupuhastajaid – suuri kodumasinaid, mis on üks osa köögi disainist. Mõned tootjad lasevad sul valida, mis värvi uksega külmkappi soovid. Võid järgmisel aastal ka uue osta ja kodus ise ära vahetada.

Järgnevate aastate jooksul näeme veelgi rohkem nutikat automatiseerimist. Siia alla käivad ka valgustite süttimine ja kustumine inimese liikumise või häälkäskluse järgi.

Köögitehnika messil IFA 2022 esitles köögitehnika eri brände koondav BSH põnevaid tooteid GAGGENAU-lt ja NEFF-ilt.

Keskkonnateadlikkus ja energiasäästlikkus

Kõik suurtootjad räägivad ka keskkonnateadlikkusest ja energiasäästlikkusest. Ka need on trendid, mis on tulnud, et jääda.

Üks uus ja vahva leid on induktsioonpliit, mis paigaldatakse kivist tööpinna sisse. Nii et pealt ei jää midagi muud näha ja see on kui tavaline tööpind, kus saab toimetada. Eraldi on lihtsalt kontrollpaneel, mis on integreeritud tööpinna sisse või õhukese väljatõmmatava plaadi peale pliidi juures, ning alles siis, kui sealt nuppe vajutad ja paned tööpinnale induktsiooniga ühilduva panni või poti, hakkab seade tööle.

See on tegelikult väga innovaatiline, sest võimaldab väga väikeses köögis panna pliidi otse valamu kõrvale, kuhu muidu peab jääma vaba tööpind toimetamiseks. Lisaks on see ka visuaalselt väga ilus puhas lahendus.

Üks arenevatest suundadest on ka see, et luuakse köögitehnikat, mida saab n-ö uuendada, kui tuleb uus tarkvara. Ehk siis nutikat tehnikat saab uute nutiprogrammidega täiustada. Samuti püütakse luua tehnikat, millel saab vahetada vajadusel varuosi, mitte ei pea kogu aeg uut ostma.

Kokkuvõtvalt on köögitehnika trendiks isikupärastamise võimalused ja elu lihtsamaks tegemise nutikad lahendused (häälkäsklused, automatiseeritud töövoog); tehnikate ühildumine ning keskkonnateadlikkus ja energiasäästlikkus.

Mida kliendid järgnevatel aastatel kõige enam ootavad Äppide/telefonide/tahvelarvutite/häälkäsklustega juhitav/kontrollitav köögitehnika

Viipega/puudutusega/häälkäsklusega töötav segisti

LED-valgustus köögikappide all, mis on häälkäsklusega sisse- ja väljalülitatav

Nutikülmikutest Varsti on suure ekraaniga külmkapid juba tavapärased, kuna tehnoloogia areneb uskumatult kiiresti. Miks on suur ekraan hea? Seal saab kuvada kogu perele olulist infot ja kalendrit, kuhu märkida trenniajad või koosolekud. Ekraanil võib digitaalselt hoida ja salvestada meeleolukaid pilte oma perest, lemmikutest või laste joonistustest. Ekraanilt saab vaadata ja avastada ka uusi retsepte või öelda külmkapile, et ta telliks koju neid toiduaineid, mida selle retsepti valmistamiseks vaja on. Ja kõiki neid asju ühes digitaalses kohas hoides saab köök tegelikult palju puhtamaks väikestest paberitest ja olulistest meelespidamist nõudvatest kalendritest.

Nutikad ahjud Järjest rohkem firmasid toob turule äppide ja häälkäsklustega toimivaid ahjusid, mis on ühendatud Home Connecti, Amazon Alexa ja teiste elu lihtsustavate süsteemidega. Uusim leiutis on ahju sisse ehitatud kaamera, mida saad reaalajas oma telefonist jälgida. Näiteks vestled külalistega elutoas, kuid hoiad ahjus küpseval koogil silma peal, et see kõrbema ei läheks. Või valid külmkapi küljes olevalt ekraanilt retsepti, lased külmkapil toiduained koju tuua, paned asjad ahjuplaadile ja ütled külmkapi kaudu ahjule, et nüüd valmista palun selle retsepti järgi liha või kala. Veel üks näide: laps tuleb koolist koju, võtab sügavkülmast toidu, paneb ahjuplaadile, skannib telefoniga paki pealt QR-koodi, telefon saadab selle ahjule ja ahi valib ise küpsetamiseks õige temperatuuri ning aja.

Sahtel-tüüpi nõudepesumasinad Oleme ju köögikappide puhul juba ammu aru saanud, et palju kergem on asju kätte saada sahtlitest kui sügavatest kappidest. Nüüd on see mõtteviis ja arendus jõudnud köögitehnika maailma, esimeste seas Fisher & Paykelisse. Need on mugavamad ja mis kõige vahvam – neid saab integreerida köögimööblisse. Nii et köögis on sahtel-külmkapp, sahtel-nõudepesumasin ja sahtel-sügavkülm ning kõik näeb ühtlaselt samasugune välja.

Rohkem sel teemal lehel köögikujundaja.ee.