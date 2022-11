Krohvitud fassaadide puhul aitab hoone küttekulusid kokku hoida õige soojustusmaterjali valik

Soojustusmaterjali osatähtsus seina süsteemis on eriline – kuigi see on silmale nähtamatu, on sellest saadavat kasu tunda kogu hoone eluea jooksul, sest õige soojustuse valik tagab hoonele nii energiatõhususe kui ka tuleohutuse. Lisaks parandab see hoone heliisolatsiooni. Paroc kivivillaga on lihtne soojustada madalenergia maja või renoveerimisel vähendada korterelamute energiatarbimist olulisel määral, kõik sõltub valitud lahendustest.

Eestis on elamute ja avalike hoonete üks enim kasutatavaid seinte viimistluslahendusi krohvitavad fassaadid. Värskeimad näited on Uus Mustamäe elamurajoon Aiandi tänaval, Põhja-Eesti Regionaalhaigla fassaad J. Sütiste teel ja korterelamute renoveerimine Mustamäel Siili asumis. Tegemist on ideaalse fassaadilahendusega: parim soojusisolatsioon, mittesüttiv, vastupidav, auru läbilaskev, mõõtmetelt väga stabiilsed ja kauakestvad krohvitud kivivillaplaadid.

Soojustusmaterjalid liigitatakse kogu Euroopas alates 2000. aastast seitsmesse tuletundlikkuse klassi, millest parimad A1 tähisega tooted – näiteks teras, klaas, kivivill – ei ole tuletundlikud, st. ei põle. Krohvitava fassaadi tulekindlaks muutmiseks tasub krohvialuseks soojustusmaterjaliks valida kivivill, mis on valmistatud looduslikult esinevatest vulkaanilist päritolu kivimitest. PAROCi kivivillapaneelid kuuluvad tuletundlikkuse kõrgeimasse euroklassi A1.

Krohvitud seina soojustussüsteemi valikul võiks tähele panna ka CE-märgise olemasolu, mis kinnitab, et toodet on hinnatud ning see vastab Euroopa Majanduspiirkonna keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. CE-märgisega võiks olla nii kasutatavad liimid, kinnitusdetailid, soojustusmaterjal, armeerimissegu, armatuurvõrk, krohv ja muud kasutatavad komponendid.