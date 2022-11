Kuu ülevaade: Pealinna korterite keskmine ruutmeetri hind püsib visalt rekordi lähedal

„Üldine ootus on, et hind peaks langema, kuid ühtegi reaalset tõestust selle kinnituseks veel näha ei ole. Tehingute arvu langus on ootuspärane ning seda ennekõike tuleviku määramatuse tõttu,“ analüüsis värsket statistikat 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter, kelle sõnul on hinnatrend siiani ebaselge. „Pealinna korterite keskmine ruutmeetrihind on pool aastat püsinud samal tasemel. Samas mõnest liiga kuumaks köetud hindadega uusarenduses lastakse varem küsitud hind sel talvel kindlasti madalamaks,“ lisas Vahter.