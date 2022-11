Kodu korda! Kümme imelihtsat koristusnippi, millele kulub kõige rohkem 15 minutit

Vahel kipub pliidi kõrvale kogunema terve hunnik köögiriistu. Päriselt ei lähe nendest igapäevaselt paljusid vaja. Kui soovid kappidesse rohkem ruumi, siis jäta pliidi kõrvale ainult need köögiriistad, mida kasutad tihti. Vanad, kulunud ja katkised köögitarbed võid soovi korral ära visata. Need, mida kasutad harva, aga soovid alles jätta, võiksid hoiustada kappi.

Et köögirätikud saavad igapäevaselt palju kasutust, muutuvad need küllaltki kiirelt koledaks. Kord aastas tasub kindlasti rätikud uute ja ilusate vastu välja vahetada!

Koonda kõik toidukarbid, purgid ja nende kaaned ühte kohta kokku. Sorteeri asjad suuruse järgi ja siis aseta need kappi tagasi. Kõik karbid, mis ei ole korduskasutatavad ja mis on su kapis juba aastaid kasutuseta seisnud, võiksid ära visata. Samuti võiksid kappi asetada ainult need toidukarbid, mis sinna mahuvad. Nii ei pea ühtegi karpi tülikalt kuskile pressima.

Tee külmik tühjaks ja lao kõik asjad köögikapile või –lauale. Vaata, millised tooted on aegunud ja mis tõenäoliselt enam kasutust ei leia ning viska need minema. Seejärel käi külmik üle vee ja äädika lahusega, mis eemaldab bakterid ja ebameeldivad lõhnad. Kui soovid eriti hoolikalt organiseeritud külmikut, siis jaota toiduained külmikusse oma loodud süsteemi järgi.

Vannitoa kappidesse ja riiulitele kipub ikka kogunema tooteid, mis on harva kasutusel ja mis lõpuks ka oma “parim enne” tähtaja ületavad. Võta kõik pudelikesed, karbikesed ja tuubikesed kappidest välja. Sorteeri ära need, mida kasutad sageli. Viska minema tooted, mis on aegunud ja vanad. Need hügieenivahendid, mis on kõlblikud, aga mis mingil põhjusel ei meeldi, anna kellelegi teisele, kes neid soovida võiks.

7. Kirjutusvahendid

Paljudel inimestel on töölaual terve topsitäis kirjutusvahendeid, millest pooled ei tööta. Seega on aeg teha inventuur ja veenduda, et sinu laual ei vedeleks tarbetut prügi!

8. Sokisahtel

Tee sokisahtel lahti ja võta välja kõik sokid. Jäta alles ainult need sokid, mis on terved ja mida päriselt kannad. Vanad, kulunud ja katkised sokid võid visata südamerahuga prügikasti. Hea nipp on asetada sokid sahtlisse värvi järgi tagasi — nii leiad endale alati kiirelt meelepärase paari üles, ilma et sahtlit uuesti segi ajaksid.

9. Esik

Esikus olevatele lauakestele ja kummutitele kipub kogunema igasugust kraami, millele on raske oma kohta leida. Suurem osa nendest asjadest on sageli tarbetud või sinna kiiruga asetatud. Näiteks mündid, reklaamid ja muu taoline. Võta müntide jaoks kasutusele purgike või hoiupõrsas, võtmete jaoks tekita oma riiul ja reklaamide jaoks näiteks korvike, millega on peale lehtede sirvimist neid mugav taas välja viia. Ka jalanõude valikusse suhtu kriitiliselt — kõik, mis praegusel hooajal kasutuses ei ole, pane kingakarpi ja silma alt ära kappi. Nii on esik korras ja asjad omal kohal!

10. Ajakirjad ja ajalehed

Kui sul on komme kõik ajakirjad ja ajalehed peale lugemist alles hoida, siis koguneb aasta jooksul varandust kindlasti küllaltki palju. Hea nipp on lõigata välja artiklid, retseptid ja muu väärtuslik info, mida pead vääriliseks säilitada ning viia ülejäänud materjal vanapaberisse.

