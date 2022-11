Ruumijagaja – efektne ja praktiline sisustuselement

See on üks tänuväärne viis luua kodus eri tsoone või privaatsust – kasutada ruumijagajat. Olgu väikses või suures kodus, olgu ruumijagajaks riiul, vahesein või sirm, see annab võimaluse interjöörile mängulisemalt läheneda ja luua just oma koju sobiv lahendus.